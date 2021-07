Delta plus nedir? Delta plus Türkiye’de hangi illerde görüldü?

Delta plusın hem orijinal koronavirüsten hem de delta varyasyonundan daha bulaşıcı olduğu biliniyor. Bu nedenle tedirginliğe yol açan delta plus hakkında araştırmalar da günden güne yoğunlaşıyor. Bakan Koca, Türkiye’de önce delta varyasyonu tespit edildiğini açıklamıştı şimdi ise üç ilde delta plus görüldüğünü kaydetti.

DELTA PLUS TÜRKİYE’DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında Türkiye’de delta varyantının ardından delta plus varyantının da görüldüğünü kaydetti. Delta plus varyantının 3 ilde görüldüğünü aktaran Bakan Koca, bu illerden birinin İstanbul olduğunu söyledi ancak varyantın görüldüğü diğer iki ili söylememeyi tercih etti. Ancak Ankara’da delta plus görülmediğini sözlerine ekledi.

Vakaların genel sağlık durumu hakkında da konuşan Bakan Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, delta varyantının Türkiye’deki yayılımı hakkında da bilgi verdi. Buna göre, Türkiye’de delta varyantı 30 ilde görülürken, vaka sayısı ise 284’e ulaştı.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta Plus, delta varyantının bir türü olarak biliniyor ve K417N denilen bir ‘spike’ protein mutasyonu var. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiği zaman daha kolay bulaşabildiği/yayıldığı, virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu ve akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu için endişeyle karşılanıyor. Bu yüzden de Dünya Sağlık Örgütü, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabildiği kaydedildi.

Delta plus, ilk olarak geçtiğimiz yıl Hindistan'da tespit edilen ve 2. dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.

DELTA PLUS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

ABD, Türkiye, İngiltere, İsviçre, Portekiz, Japonya, Nepal, Polonya, Çin ve Rusya’nın da dahil olduğu 85 ülkede görüldü. Bulaşıcılığı ise %60 oranında.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

‘Zoe Covid Belirtileri' isimli araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, delta varyantına yakalananlar arasında en çok boğaz ağrısı, baş ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların daha çok ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi hissedebildiğini aktardı.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.