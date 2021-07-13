Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tespit edilen delta varyantı vaka sayısının 36 ilde 750 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, 'Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı?' sorusuna 'Şu anda gündemimizde yok' yanıtını verdi.

CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına ilişkin detayları aktardı...

Her geçen gün aşılamanın arttığına dikkat çekti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya dikkat çekti. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN GEREKEN AŞILAMA

Hedef yüzde 70 aşılama… Mevcut durum ne? Yüzde 61’i bulduğunu açıkladı Bakan Koca.

VAKA SAYILARI

Son dönemde düşmesi gereken vakanın düşmediğini görüyoruz. Yüzde 20’lere yakın bir artış görüşüyoruz dedi. Bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz dedi. Aşılamanın düşük olduğu yerlerde bunların kendini gösterdiğini ifade etti. Doğu ve Güneydoğu’da artış olduğunu görüyoruz dedi.

KAPANMA OLACAK MI?

Buna ilişkin bir önerme yapmadıklarını ifade etti. toplumsal bağışıklık oluşana kadar kişisel tedbirlere dikkat çekti.

DELTA VARYANTI ALARMI

Delta sayıları giderek artıyor. 36 kentte 750 kişide görüldüğünü söyledi.



