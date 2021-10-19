Delta varyantı için aşı hedefi! Ne zaman kullanılacak?

AstraZeneca aşısının arkasındaki isim olan Profesör Dame Sarah Gilbert ve onun Oxford Üniversitesi'ndeki ekibinin üyeleri tarafından çalışmalarına başlanan Aşı ilk olarak Ocak ayında ortaya çıktı. Oxford'dan Independent Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, yeni aşının "ihtiyaç duyulduğu anda rafta geliştirilmeye ve çoğaltılmaya hazır bir şeyin olması" amacıyla tasarlandığını söyledi

İNGİLTERE'DE KORKUTAN ARTIŞ

Delta varyantının vakaları İngiltere'de giderek artıyor. Pazartesi günü yaklaşık 49.156 kişinin Kovid testi pozitif çıktı. Haftalık yüzde 22 artış karantinanın sona ermesinden bu yana en yüksek rakam. Ülkedeki bilim insanları ulusu daha iyi korumak için yapılacak daha çok şey olduğu konusunda ısrarlı ve bu yüzden de yeni çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

DELTA AŞISI UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYORDU

Uzmanlar Delta varyantının artık küresel enfeksiyonların büyük çoğunluğunu oluşturduğunu savunurken Delta'ya özgü aşılar üretilmesi uzun süredir tartışılan konular arasında. Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Eleanor Riley, '30 milyon kişisinin üçüncü doz aşısını olacağı İngiltere'de Delta'ya özgü bir aşı kullanıyor olsaydık muhtemelen çok daha büyük bir etkisi olurdu" dedi.

TAK ÇALIŞTIR TEKONOLOJİSİ

Orijinal aşının hastaneye yatma ve Kovid-19'dan ölüme karşı korumada devam eden etkinliği göz önüne alındığında, Oxford'daki bilim insanları Delta'ya özgü bir aşı geliştirmek için ihtiyatlı bir yaklaşım benimsiyorlar. Independent Gazetesi'ne konuşan kaynak geliştirilen yeni aşının şuan çok erken dönemleri olduğunu, ancak aşının arkasındaki teknolojinin "tak ve çalıştır" doğası göz önüne alındığında, gerekli değişiklikleri yapmanın çok da zor olmayacağını iddia etti.

PERİYODİK OLARAK GÜÇLENDİRİCİ AŞI GEREKEBİLİR

Profesör Riley, virüsün bir başkasına bulaşma olasılığının farklı varyantlardan etkilendiğini ve Oxford aşısının aşılı kişilerin Delta'ya yakalanmasını önlemede pek etkili olmadığını belirterek, Sars-CoV-2'nin yüksek derecede bulaşıcı yeni varyantlar ortaya çıkarmaya devam etmesi halinde, önümüzdeki aylar veya yıllarda periyodik olarak güncellenen güçlendirici aşıların gerekli olabileceğini söyledi.

HEPSİ HAREKET GEÇTİ

Pfizer, Delta'yı hedef alacak bir Kovid güçlendirici aşı geliştirme planlarını zaten açıklarken, Moderna, yeni varyantları dikkate almak için aşısını kolayca güncelleyebileceğini söyledi. Yeni Oxford aşısı için henüz bir zaman çerçevesi açıklanmadı.



