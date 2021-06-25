Delta varyantı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Dünyada birçok ülkede görülen delta varyantının Türkiye'de de görüldüğü haberinin ardından pek çok kişi "Delta varyantı nedir, belirtileri neler?" ve "Biontech aşısı delta varyantında etkili mi?" soruların araştırmaya başladı. İşte delta varyantı hakkında merak edilenler...

DELTA VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Koronavirüs kökenli ancak, yayılım, belirti ve hastalık yapma oranları farklı olan varyantlar, budan önceki dönemlerde ilk görüldüğü ülkelerin isimleri ile anılıyordu. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü bu tür bir kullanımın damgalama şeklinde ülkelere zarar verdiği gerekçesiyle düzenlemeye gitti ve varyantlar Yunan alfabesindeki harflerle değiştirdi.

İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak adlandırılıyor.

Delta varyantı ilk olarak Hindistan’da görüldü, ancak hızlı bir şekilde yayıldı ve Almanya, Rusya, Fransa, İspanya ve Portekiz’de görülmeye başlandı.

Delta varyantı, gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste sıklıkla görülen tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor. Delta varyantının diğer belirtileri ise şu şekilde:

Mide, baş ve boğaz ağrısı,

Bulantı,

İshal,

Kusma,

Yüksek ateş,

Burun akıntısı

BİONTECH AŞISI DELTA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Pfizer-BioNTech aşısı koronavirüse karşı ilk dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı %94, ikinci dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı %96 etkili iken, Delta varyantına karşı ise ilk dozdan sonra %36, ikinci dozdan sonra %88 etkili olduğu tespit edildi. Biontech firmasının kurucusu ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklaması ile insanların içini rahatlattı. Yaptıkları çalışmaların sonuçlarında delta varyantı karşısında aşılarda bir güncellemeye gerek olmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

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