Bir buçuk yıldan daha fazla süredir hayatımızda olan koronavirüs sürecinde şimdi de delta varyantı salgını konuşulmaya başlandı. Orijinal koronavirüsten farklılıklar gösteren delta varyantının ilk olarak Hindistan’da görüldüğü ancak kısa süre içinde pek çok ülkeye yayıldığı biliniyor.

DELTA VARYANTI NEDİR?

Koronavirüs kökenli ancak, yayılım, belirti ve hastalık yapma oranları farklı olan varyantlar, budan önceki dönemlerde ilk görüldüğü ülkelerin isimleri ile anılıyordu. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü bu tür bir kullanımın damgalama şeklinde ülkelere zarar verdiği gerekçesiyle düzenlemeye gitti ve varyantlar Yunan alfabesindeki harflerle değiştirdi.

İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak adlandırılıyor.

Delta varyantı ilk olarak Hindistan’da görüldü, ancak hızlı bir şekilde yayıldı ve Almanya, Rusya, Fransa, İspanya ve Portekiz’de görülmeye başlandı.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Delta varyantı, gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste sıklıkla görülen tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor. Delta varyantının diğer belirtileri ise şu şekilde:

Mide, baş ve boğaz ağrısı,

Bulantı,

İshal,

Kusma,

Yüksek ateş,

Burun akıntısı

COVİD AŞILARI DELTA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Şu an Türkiye’de Sinovac ve Biontech covid aşıları kullanılıyor. Bununla birlikte, Sinovac’ın delta varyantına karşı nasıl bir etkisi olduğuna dair bir veri bulunmuyor.

Pfizer-BioNTech aşısı koronavirüse karşı ilk dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı %94, ikinci dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı %96 etkili iken, Delta varyantına karşı ise ilk dozdan sonra %36, ikinci dozdan sonra %88 etkili olduğu tespit edildi.

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