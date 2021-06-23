İlk olarak Hindistan’da görülen delta varyantı, hızla dünyaya yayılmaya devam ederken, Türkiye’de de görülmeye başlandı. Milletvekillerine delta varyantını anlatan Bakan Koca, Türkiye’de görülen delta varyantı sayısını da açıkladı…

TÜRKİYE’DE DELTA VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantı hakkında bilgilendirmede bulundu ve delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi.

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan delta varyantı dünya genelinde İngiltere, ABD, Portekiz, Rusya, Çin, Polonya, Japonya, Nepal ve İsviçre’de de görüldü.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

Delta varyantı tıpkı Covid-19’da olduğu gibi ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, covidin yaygın belirtileri arasında bulunan koku ve tat kaybı delta varyantı belirtilerinde daha gerilerde kaldığı biliniyor. Delta varyantının sık görülen belirtileri ise şu şekilde:

Burun akıntısı, Bulantı, Mide, baş ve boğaz ağrısı, İshal, Kusma, Yüksek ateş.

UĞUR ŞAHİN’DEN DELTA VARTANTI AÇIKLAMASI

Dünya genelinde delta varyantı endişesi devam ederken, koronavirüse karşı insanlığın elindeki en güçlü silahlardan olan aşıların delta varyantına karşı etkili olup olmadığı da merak ediliyor. Türkiye’de uygulanan Biontech aşılarının varyantlara karşı işe yarayı yaramadığına ilişkin en iç rahatlatıcı açıklama Biontech’in kurucu ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’den geldi.

Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri BioNTech-Pfizer korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

Sinovac aşısının ise delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu konusunda elde yeterli veri bulunmuyor.

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