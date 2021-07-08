Uzmanlar, önlemleri gevşeten Avrupa’da da endişe kaynağı haline dönüşen Kovid-19’un Delta varyantına karşı Türkiye’de aşı kampanyalarının hızlandırılmasını önerdi

Mert İnan - İlk kez Hindistan’da tespit edilen Kovid-19’un Delta varyantı birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Özellikte gelirinin büyük bölümünü turizmden kazanan Avrupa ülkelerinde Delta varyantı, turizmdeki iyimserliği azalttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Türkiye’de 3 kentte 3 kişide Delta Plus varyantı, 284 kişide de Delta varyantı tespit edildiğini duyurmuştu. Türkiye’deki uzmanlar da turizm sezonuyla birlikte Delta varyantı nedeniyle vakaların artabileceği uyarısı yaptı.

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, sadece Moskova’da her 10 Kovid-19 hastasının 8’inin Delta varyantı ile enfekte olduğuna dikkat çekerken, şunları dedi:

“Ruslar’ın aşılama oranları yüzde 10 civarında. Rusya’nın 45 kentinden şehrimize turistler gelmeye başladı. Ruslar’ın karantina süresinden mahrum olması Delta varyantın Antalya’da yayılacağını gösteriyor. Ülkemizde çift doz aşı olanların oranı yüzde 20. Halkımızda da biraz gevşeme ve rehavet gözümüze çarpıyor. Delta nedeniyle eylülde önce vaka artışı görebiliriz.”

Eylüle kadar...

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin ise sürecin şeffaf yürütülmediğini savunurken, Delta vakasının yüksek olduğu İngiltere ve Rusya’dan Türkiye’ye gelen turistlere dikkat çekerek, şu uyarıları yaptı:

“Gelen turistler karantinaya alınmadığı gibi aşısız olan turistler de giriş yapabiliyor. Turizmin öneminin farkındayız ancak Delta varyantının yayılmasında da endişe ediyoruz. Çift doz aşılanan vatandaş sayımız 40 milyonun üzerine çıkmazsa eylül ayından itibaren büyük sıkıntı ve vaka sayıları görebiliriz.”

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de eylül ayında vaka sayısının artacağı görüşünde.

Başer, “Ülkemizde olduğu gibi Rusların da aşılanma oranları çok düşük. Aşı olmaktan çekinen insanlar şunu bilsinler virüs yayıldıkça varyant türleri de artacak.Aşılanma oranımızı çok hızlıca yukarılara çekemezsek birkaç ay sonra içinden çıkılmaz bir tablo ve ekonomik yük oluşacak” dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Kurban Bayramı ve sonrasındaki tatil döneminin bitiminde artış göreceğiz. Aşımız var ancak bu kez de vatandaşımız yavaş davranıyor. Resmi ve özel kurumların tamamı aşı için çağrıda bulunmalı” önerisinde bulundu.

KISITLAMALAR GERİ GELİYOR

Yunanistan’da Kovid-19 vaka sayısının Delta varyantının da etkisiyle birlikte artması yeni önlemleri yeniden gündeme getirdi. Haziran ayında birçok kısıtlamanın gevşetildiği ülkede geçen pazartesi günü 801 yeni vakanın ardından yükseliş eğilimi devam etti ve salı günü vaka sayısı 1797’ye çıktı. Son 24 saat içinde vaka sayılarında yüzde 100’den daha fazla artışın görüldüğü Yunanistan’da geçen haftalarda seyahat ve eğlenceye yönelik kısıtlamaların büyük bir bölümü kaldırılmış, düşen vaka sayılarıyla birlikte açık alanda maske kısıtlaması sona ermişti. Ülkede sağlık yetkilileri, Delta varyantı hakkındaki endişelerini dile getirirken, yüzde 38’inin tamamen aşılandığı ülkede bugünden itibaren bazı kısıtlamaların geri getirileceğini dile getirdi. Yeni vakaların çoğunluğunun gençlerden oluştuğuna dikkat çeken hükümet yetkilileri, hafta sonu kısıtlamalarının özellikle restoranlar, gece kulüpleri ve barlarda yeniden uygulamaya sokulacağını söyledi. Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da “8 Temmuz’dan (bugün) itibaren restoranlar, barlar, kulüpler ve eğlence mekânları yalnızca oturan müşterilerle ve kapasite kurallarına uygun olarak çalışacak” dedi.