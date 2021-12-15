Dünya Delta'yı geçip çok hızlı yayılacak! Omicron kabusu için flaş açıklama

Delta'yı geçip çok hızlı yayılacak! Omicron kabusu için flaş açıklama

Dünya

Delta'yı geçip çok hızlı yayılacak! Omicron kabusu için flaş açıklama

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), koronavirüsün Omicron mutasyonunun 2022'nin ilk 2 ayında Avrupa kıtasında baskın mutasyon olmasının beklendiğini açıkladı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 20:56 Son Güncelleme:
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Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron giderek yayılıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayımlanan raporda, Omicron mutasyonunun önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da baskın hale gelmesinin, hastaneye başvuruların ve ölüm sayısının artmasına yol açması konusunda "çok yüksek" bir risk bulunduğu ifade edildi.

"ÇOK HIZLI YAYILACAK VE DELTA'YI GEÇECEK"

Raporda Omicron'un 2020'nin ilk 2 ayında Avrupa ülkelerinde "çok hızlı yayılacağı" ve Delta'yı geçeceği beklentisine yer verildi. Ayrıca verilerin, Omicron mutasyonunun neden olduğu hastalığın ciddiyetini değerlendirmek için henüz yeterli olmadığı vurgulandı. Raporda, "Omicron'un, yalnızca Delta mutasyonunu içeren önceki tahminlere ek olarak hastaneye yatışları ve ölümleri arttırmasına yol açması çok yüksek ihtimal dahilinde" denildi.

STOCKHOLM (İHA)

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