Futbol Demba Ba ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Demba Ba ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Futbol

Demba Ba ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Senegalli golcü Demba Ba, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım gerçekleştiren tecrübeli golcü, son günlerde konuşulan birçok şeyin, fesih nedeni olmadığını belirtti.

23 Nisan 2021, Cuma 19:33 Son Güncelleme:
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Eski takım arkadaşlarına başarılar dileyen Demba Ba, "Ortak bir karar ile Başakşehir ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu, fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

DHA

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