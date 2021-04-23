Demba Ba ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Eski takım arkadaşlarına başarılar dileyen Demba Ba, "Ortak bir karar ile Başakşehir ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu, fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

DHA