Demba Ba'dan flaş karar! 47 dakika sürdü...
İsviçre ekibi Lugano ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Demba Ba, kulübünün sahibinin değişmesinin hemen ardından takımdan ayrıldı. Lugano formasıyla yalnızca 3 maçta görev alan Senegalli futbolcunun İsviçre kariyeri sadece 47 dakika sürmüş oldu.
19 Ağustos 2021, Perşembe 10:28 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Demba Ba, 1 yıllık sözleşme imzaladığı İsviçre ekibi Lugano'dan ayrıldı. Lugano formasıyla 3 resmi maçta yalnızca 47 dakika süre alan Senegalli futbolcu, kulübün sahibinin el değiştirmesinin ardından ayrılık kararı aldı. Demba Ba, son olarak St. Gallen maçında forma giymişti.
Lugano macerasını noktalayan 36 yaşındaki deneyimli futbolcunun Paris'teki evine döndüğü öne sürüldü.
Demba Ba, Süper Lig'de son kulübü Medipol Başakşehir dışında Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti.
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