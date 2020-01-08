Demet Akalın sahnenin en çok kazanan isimlerinden biri. Demet Akalın, yeni yıl gecesi Berkay’ın iptal ettiği mekanda sahne almak için dev indirime gitmişti. 400 bin TL’lik sahne ücretini 80 bin TL’ye indirmişti. Demet Akalın, 14 yıldır aynı orkestra ekibiyle sahneyi paylaşıyordu. Taa ki 2020’yi karşılayana kadar.

"Ücret patlama noktası oldu"

2020’yi Adana’da karşılayan Demet Akalın, yılbaşı gecesi ekibine normal ücretin iki katı veriyordu. Ancak bu yıl tek ücret verdi. Orkestra arasında kriz çıktı ve tüm ekip işi bıraktı. 2. sayfa programına açıklama yapan bir orkestra üyesi, “Evet yılbaşında ücretlerimizde kriz oldu. Sadece o da. Ücret patlama noktası oldu” dedi.

"Sigortasız çalıştırıyor" iddiası

Öte yandan Demet Akalın’ın orkestra ekibinin bir kısmını sigortası çalıştırdığı iddia edildi. Bir diğer iddia da çalışanların dava açmaya hazırlandıkları.

Dansçılarını sahneden kovdu

Demet Akalın 2016’da Çeşme’de sahne alırken dansçıları kovmuştu. Konser verdiği sırada şarkısını yarıda keserek dansçılarına sinirlenen Akalın; 'Zaten 4-5 gündür güzel tatil yapıyorsunuz. Çıkmanıza gerek yok ben kendi kendimi eğlendiririm' diyerek dansçılarını sahneden kovmuştu. 'Burada mum gibi duracaksınız, mum' diyerek konuşmasına devam eden ünlü şarkıcının sinirden eli ayağı titremişti.