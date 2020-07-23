Magazin Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili

Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili

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Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili

Bodrum’un ardından Çeşme’de bir yazlık alan Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte Alişan-Buse Varol çiftini ağırlıyor./Deniz BOY

23 Temmuz 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Demet Akalın eşi Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol çifti önceki gün hep birlikte The Beach Of Momo’da görüntülendiler. Plaja girer girmez karşılarına Alişan’ın yakın dostu Çağla Şıkel çıktı. Şıkel, Alişan’ın oğlu Burak’ı öpücüklere boğdu. 4.5 aylık hamile Buse Varol gölgeye çekilip biraz uzaklarında durdu. Demet Akalın ise Çağla Şıkel’e ‘merhaba’ deyip uzaklaştı.

Pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi

Demet Akalın gün boyu şezlongdan kalkmadı. Kendisine Buse Varol eşlik etti. Gölgede oturup eşlerini ve çocuklarının oyunlarını izlediler.

Pembe mayolu Çağla Çağla Şıkel formda vücudu ve pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi. Kız arkadaşlarıyla denize girip dalış yaptı. Duş aldıktan sonra da locasına çekildi. Demet Akalın ve Alişan’ın olduğu localara gitmemesi dikkat çekti.

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