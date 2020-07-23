Demet Akalın eşi Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol çifti önceki gün hep birlikte The Beach Of Momo’da görüntülendiler. Plaja girer girmez karşılarına Alişan’ın yakın dostu Çağla Şıkel çıktı. Şıkel, Alişan’ın oğlu Burak’ı öpücüklere boğdu. 4.5 aylık hamile Buse Varol gölgeye çekilip biraz uzaklarında durdu. Demet Akalın ise Çağla Şıkel’e ‘merhaba’ deyip uzaklaştı.

Pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi

Demet Akalın gün boyu şezlongdan kalkmadı. Kendisine Buse Varol eşlik etti. Gölgede oturup eşlerini ve çocuklarının oyunlarını izlediler.

Pembe mayolu Çağla Çağla Şıkel formda vücudu ve pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi. Kız arkadaşlarıyla denize girip dalış yaptı. Duş aldıktan sonra da locasına çekildi. Demet Akalın ve Alişan’ın olduğu localara gitmemesi dikkat çekti.