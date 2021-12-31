Magazin Demet Akalın: Aman bunu Okan’a sormayın!

Demet Akalın: Aman bunu Okan’a sormayın!

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Demet Akalın: Aman bunu Okan’a sormayın!

Yakın arkadaşı Esra Balamir ile alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile sahibi oldukları lokanta Hirahan'ı sordu: Aman bunu Okan’a sormayın! Ali KESER / POSTA

31 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir ile önceki gün Etiler’de alışveriş turuna çıktı. Muhabirler Akalın’a eşi Okan Kurt ile sahibi oldukları lokanta Hirahan’ı sordu. Beykoz’daki restoranı kapamışlar, Florya’da yenisini açmaya hazırlanıyorlardı.

'HİÇ KOLAY İŞ DEĞİL'

Şarkıcı “Aman bunu Okan’a sormayın, burnundan soluyor. Tahmin ettiği süreyi biraz geçecek açılışı. Hiç kolay iş değil. Aksilikler oluyor, onlarla uğraşıyor” dedi.

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