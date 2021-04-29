Magazin Demet Akalın, annesiyle kamera karşısında

Demet Akalın, annesiyle kamera karşısında

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Demet Akalın, annesiyle kamera karşısında

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçileriyle paylaşıyor. Akalın, son olarak annesiyle olan bir karesini paylaştı.

29 Nisan 2021, Perşembe 11:14 Son Güncelleme:
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Sevilen şarkıcı Demet Akalın şu sıralar yakın arkadaşı Alişan’la birlikte gündüz kuşağında izleyicinin karşısına çıkıyor. Akalın, program çekimlerinin ardından ailesiyle zaman geçirmeyi ihmal etmiyor. Akalın, son olarak annesi Şenay Hanım’la birlikte olan bir fotoğraf karesini Instagram sayfasından paylaştı.

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