Demet Akalın, annesiyle kamera karşısında

Sevilen şarkıcı Demet Akalın şu sıralar yakın arkadaşı Alişan’la birlikte gündüz kuşağında izleyicinin karşısına çıkıyor. Akalın, program çekimlerinin ardından ailesiyle zaman geçirmeyi ihmal etmiyor. Akalın, son olarak annesi Şenay Hanım’la birlikte olan bir fotoğraf karesini Instagram sayfasından paylaştı.