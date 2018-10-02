Demet Akalın: Benim düşmanlıkla işim olmaz

Demet Akalın, Okan Kurt'tan boşandıktan sonra zor gününde yanında olmadığı gerekçesiyle Seren Serengil'i Instagram hesabından yayınladığı mesajla hayatından çıkardığını duyurmuştu.

Magazin gündeminde çok konuşulan konuyla alakalı Instagram'da magazin yorumcusu Bilal Özcan'ın "Demet Akalın Seren'i neden sildi? sorusuna Akalın'dan yorum geldi.

Demet Akalın, gönderiye yorum yaptığında ise yeni bir tansferin müjdesini de verdi. Şarkıcının müjdesini verdiği transferinin ise merak konusu oldu.

"BEN İŞİME GÜCÜME BAKARIM"

Demet Akalın Instagram'da yaptığı yorumda "Bilal abicim zor günlerden geçen benim. Ne mesajla işim olur ne de düşmanlıkla... Allah herkesin kalbine göre versin. Hayat bunları dert etmeyecek kadar kısa inan. Tek kırıldığım sevgili Gülşen'di o da gönlümü aldı yoksa o onu demiş bu bunu demiş başkaları ne demiş inan boş şeyler. Ben işime gücüme bakıyorum yeni bir transferle zaten beni bol bol konuşacaksınız sizi seviyorum saygılar hürmetler." diyerek hakkında konuşulan konulara cevap verdi.