Demet Akalın binlerce liralık yüzüğünü hediye etti!

Bir radyo kanalının düzenlediği ödül töreninde aday gösterilmeyen Derya Uluğ, Twitter sayfasında "Bazıları yok saysa da, biz müzik yapmaya, yazmaya, üretmeye ve söylemeye devam edeceğiz..." mesajını paylaşmıştı.

Demet Akalın, Uluğ'a "Ya oturup 'buna üzülüyorum' deme sakın valla döverim! Evde oturanı aday yapmış! Ay 30, sen 30 çalışıyorsun, canını sıkma diyorsam sıkma" diyerek destek olmuştu.

AYNUR AYDIN ÇILGINA DÖNDÜ

Ödül töreninin adaylarından olan Aynur Aydın, Demet Akalın'ın sözleriyle çılgına dönüştü.

Aydın, Demet Akalın'a "Senin benimle derdin ne? Yıllardır bitmedi bana olan nefretin! Ben sana ne yaptım da geldiğim ilk günden beri benimle uğraşıyorsun? Bunun için benim sana bir kötülüğüm dokunması gerek, öyle değil mi? Tekrar soruyorum. Ben sana ne yaptım?" diyerek tepki göstermişti.

INSTAGRAM HESABI HACK’LENDİ

Bir süre sonra Aynur Aydın'ın Instagram hesabı hack’lenmişti. Aydın, “"Bana bunu sanat dünyasından birisi yaptı. Demet Akalın'dan şüpheleniyorum" diyerek, tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Demet Akalın sessizliğini bozarak, "Hayatım boyunca tıklama, hack'leme işleriyle uğraşmadım. Bence etrafına dikkat et. Ne dilimde oldun, ne aklımda. Ölseniz benden bileceksiniz. En iyi yakının, en iyi düşmanındır; bu da benden sana hayat tavsiyesi." Demişti.

KÜSLÜK BİTTİ

Aylarca küs kalan Demet Akalın ve Aynur Aydın’ın, dostlarıyla çıktıkları yemekte küslüğü bitirdi.

PIRLANTASINI HEDİYE ETTİ!

Demet Akalın, sürekli haberlere konu olan binlerce lira değerindeki pırlanta yüzüğünü barışma hediyesi olarak Aynur Aydın’a hediye etti.

HAMİLE Mİ?

Demet Akalın’ın yazın paylaştığı bir fotoğrafta göbeği dikkat çekmişti. Hamile olduğu konuşulan Akalın, bu konu hakkında açıklama yapmamıştı. Demet Akalın'ın, bugün barışma yemeğinde giydiği t-shirt dikkatlerden kaçmadı.

KUCAĞINDA BEBEKLE PAYLAŞTI

Ayrıca Instagram'dan eşi Okan Kurt'un kucağında oyuncak bebekle fotoğraf paylaştı.

Hal böyle olunca, "Çiftten yakında müjdeli bir haber gelebilir" diye düşünüldü.







