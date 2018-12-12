Demet Akalın: Çirkinim Türkiye’yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallardım
Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan şarkıcı Demet Akalın, geçen günlerde 7.5 milyon takipçili Instagram hesabından canlı yayın yaptı
Demet Akalın, Instagram canlı yayını sırasında, kendisi için 'Çok çirkinsin' şeklinde yorumlar yapan bazı takipçilerine esprili karşılık verdi.
'NE YAPALIM YANİ ÇİRKİNİM'
Ünlü popçu, "Kötülükleriyle yorum yapanları hiç umursamıyorum. Ne yapalım yani, çirkinim. Bu çirkinlikle şarkılarımla Türkiye'yi sallıyorum, bir de güzel olsam dünyayı sallardım" ifadelerini kullandı. (Sabah)
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