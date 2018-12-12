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Demet Akalın: Çirkinim Türkiye’yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallardım

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan şarkıcı Demet Akalın, geçen günlerde 7.5 milyon takipçili Instagram hesabından canlı yayın yaptı

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:23
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Demet Akalın: Çirkinim Türkiye’yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallardım

Demet Akalın, Instagram canlı yayını sırasında, kendisi için 'Çok çirkinsin' şeklinde yorumlar yapan bazı takipçilerine esprili karşılık verdi.

'NE YAPALIM YANİ ÇİRKİNİM'

Ünlü popçu, "Kötülükleriyle yorum yapanları hiç umursamıyorum. Ne yapalım yani, çirkinim. Bu çirkinlikle şarkılarımla Türkiye'yi sallıyorum, bir de güzel olsam dünyayı sallardım" ifadelerini kullandı. (Sabah)


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