Demet Akalın, Instagram canlı yayını sırasında, kendisi için 'Çok çirkinsin' şeklinde yorumlar yapan bazı takipçilerine esprili karşılık verdi.

'NE YAPALIM YANİ ÇİRKİNİM'

Ünlü popçu, "Kötülükleriyle yorum yapanları hiç umursamıyorum. Ne yapalım yani, çirkinim. Bu çirkinlikle şarkılarımla Türkiye'yi sallıyorum, bir de güzel olsam dünyayı sallardım" ifadelerini kullandı. (Sabah)





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