Demet Akalın-Esra Balamir küslüğü nasıl bitti?

Demet Akalın ve Esra Balamir, öğle yemeği eşliğinde hasret giderdi. Yaklaşık 1.5 saat süren barış yemeğinin ardından restorandan birlikte çıkan ikiliden Akalın açıklama yapmadı. Esra Balamir ise muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'KANALA GİTTİM, KÜSLÜK SON BULDU'

Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu sabah programı öncesi Alişan'ın kendisini aradığını belirten Balamir, "Spordayken Alişan aradı, 'programa gel, sizi barıştıracağım' dedi. Ben de hemen kanala geçtim ve küslük son buldu. Program sonrası da yemeğe gelip, sohbet ettik." dedi.

Aracının gelmesiyle beraber muhabirlere "kolay gelsin" dileklerinde bulunan Balamir de, Akalın'ın arkasından AVM'den ayrıldı.



