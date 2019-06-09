47 yaşındaki popçu Demet Akalın, Amine Gülşe ile Mesut Özil'i düğününde giydiği kostümle dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Akalın, Fahriye Evcen'e benzetildi.

'İLTİFATA GEL'

Akalın kendisini Evcen'e benzetenlere "İltifata gel! Çok güzel ama ya" şeklinde yanıt verdi.

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İŞTE DEMET AKALIN'IN O FOTOĞRAFI: