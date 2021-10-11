Muğla'da konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı. Demet Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da belirterek, “Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” şeklinde konuştu.

'ŞAKA İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM DEĞİL Mİ?'

Daha sonra bu haber Instagram'da magazin sayfalarında yayılınca Demet Akalın haberin altına 'Herhalde şaka' yorumunda bulundu. Gülben Ergen'den ise cevap gecikmedi:

"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."



