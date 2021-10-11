Magazin Demet Akalın 'Gülben Ergen gibi milletten toplamıyorum' dedi yanı gecikmedi!

Demet Akalın 'Gülben Ergen gibi milletten toplamıyorum' dedi yanı gecikmedi!

Magazin

Demet Akalın 'Gülben Ergen gibi milletten toplamıyorum' dedi yanı gecikmedi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Demet Akalın, şarkılarını bir süre dinleyicilerin arasında söyledi. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Demet Akalın, sahnede konuşurken Gülben Ergen'i hedef aldı. Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi.

11 Ekim 2021, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla'da konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı. Demet Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da belirterek, “Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” şeklinde konuştu.

'ŞAKA İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM DEĞİL Mİ?'

Daha sonra bu haber Instagram'da magazin sayfalarında yayılınca Demet Akalın haberin altına 'Herhalde şaka' yorumunda bulundu. Gülben Ergen'den ise cevap gecikmedi:

"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."


Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Aleyna Tilki’nin eski, Bilge’nin yeni aşkı
Bekir Saçar
Öner Döşer
Sorumluluk alma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
11 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Filiz Özkol
11 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Go Aleyna go!
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Evlilikte ortak olmak
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbrahim Büyükak'tan baba-oğul fotoğrafı!