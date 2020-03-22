Demet Akalın hayranlarının tepkisini çekti

AVM’lere kapatma çağrısında bulunan, Twitter’dan paylaştığı ‘Evde Hayat Var’ hashtag’iyle takipçilerine “Evde kalın” mesajı veren Demet Akalın tersini yaptı. Bebek’te, kızı Hira ile birlikte aracında seyir halindeyken görüntülenen pop yıldızı “9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım. Arkada uyuyor. Ben de sadece hava almak için camı açtım” dedi. Demet Akalın’ın bu davranışı tepki topladı.







