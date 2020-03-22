Magazin Demet Akalın hayranlarının tepkisini çekti

Demet Akalın hayranlarının tepkisini çekti

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Demet Akalın hayranlarının tepkisini çekti

Takipçilerine “Evde kalın” mesajı veren Demet Akalın kızı Hira ile birlikte aracında seyir halinde görüntülendi. 1 metre kuralını hatırlatan Akalın “Birbirimize fazla yaklaşmayalım” diyerek aracının penceresini kapattı. Ali KESER / POSTA

22 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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AVM’lere kapatma çağrısında bulunan, Twitter’dan paylaştığı ‘Evde Hayat Var’ hashtag’iyle takipçilerine “Evde kalın” mesajı veren Demet Akalın tersini yaptı. Bebek’te, kızı Hira ile birlikte aracında seyir halindeyken görüntülenen pop yıldızı “9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım. Arkada uyuyor. Ben de sadece hava almak için camı açtım” dedi. Demet Akalın’ın bu davranışı tepki topladı.


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