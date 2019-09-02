Demet Akalın ile Tuba Ünsal karşı karşıya geldi

Tuba Ünsal, Instagram sayfasında 40 bin TL'lik Gucci elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı. Bir takipçisi ''Elbiseye 4 TL bile vermem'' yazınca devreye Demet Akalın girdi. İtalyan markalarını kullanan Akalın ''Zaten eski sezon. Ancak 4 TL'dir'' yorumunu yaptı.

Tuba Ünsal'dan, Demet Akalın'a cevap gecikmedi. Ünsal ''Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmek için elbiselerimizi eski-yeni sezon diye ayırmamalı, mümkün mertebe zamansız şekillerde birden çok kez giymeliyiz. Sosyal medyayı iyi kullanan duyarlı sanatçılar olarak bunun farkında olmalıyız'' yazdı.

'HANIMI KORUDUK'

Demet Akalın, Tuba Ünsal'ın cevabındaki 'çocuklara örnek olmak' kısmına takıldı. Şöyle tepki verdi: ''Yaa ne var bunda? Ben 30 kez giyiyorum. Bu durum çocuklara örnek olmaya nasıl bağlandı? Bu laf komik olmuş. Çocuklara başka türlü örnek olunur. Hanımı, pahalı kıyafet düşmanlarına karşı koruduk. Ama insanlar gülüp geçmeyi, 'haklısın' demeyi unutmuş.''

Demet Akalın ile Tuba Ünsal'ın yazışmalarıyla başlayan 40 bin TL'lik elbise polemiğine bazı takipçiler de şöyle katıldı: ''Marka binlerce lira verse böyle reklam yapamazdı.''

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