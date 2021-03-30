Sunucu-şarkıcı Demet Akalın kredi kartından 7 bin TL çekilince büyük panik yaşadı. Hemen hesaplarını kontrol eden Akalın, gerçeği öğrenince şoke oldu.

Sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşan ünlü şarkıcı anne ve babaları uyardı!

İşte Demet Akalın’ın açıklamaları:

“Hira bugün online derste moladayken biz de canlı yayındayken TikTok’a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız ‘bana çiçek gönder, böcek gönder teşekkür ederim Hira’ ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana ‘bunun muhatabı Apple’ diyor.





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Oraya başvuruyoruz, Appel’dan geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler babalar uyarıyorum; Hesabımdan sürekli para çekiliyor…”









Demet Akalın’ın açıklamalarının ardından kendini savunan Özgür Balakar şunları söyledi:

‘Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum… Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı.

Profilinde sadece 'Hira' yazıyor… Bana dediler ki ‘Demet Akalın’ın kızı o’ ben de daha önce Demet Abla’ya gitmiştim. Hira’yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında ‘teşekkürler Hiracım sen isen bir tane gül gönder’ dedim.





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Gülün de fiyatı 30 kuruş falan… Bugün de öğrendim ki Demet Akalın’ın haberi yokmuş olanlardan. Hira bana onları göndermiş bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz! Merak etme Demet Abla üzüldüm başına gelen olaya bize ‘soyguncu’ demen kalbimi kırdı.

Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet Abla sakinleş derdimiz para olsun’



