Demet Akalın kendini savundu: Sanki lordlar okuluna yazdırdım

Demet Akalın koronavirüs nedeniyle kızı Hira’yı okula göndermeme kararı almış; sigortalı, maaşlı bir öğretmen ile anlaştığını açıklamıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken popçu kendini şu sözlerle savundu: “Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım. Açıldığı zaman okula da gidecek, dert etmeyin. Burs verdiğim çocuklar, adam oldu, onlardan bahsedin.”

Bu arada Hira’nın özel hocasının maaşı 1500 lira.