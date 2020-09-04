Demet Akalın kendini savundu: Sanki lordlar okuluna yazdırdım
Demet Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira'yı okula göndermek istemediği için eve sigortalı ve maaşlı bir öğretmen tuttuğunu açıklayınca sosyal medyada tepki çekmişti.
04 Eylül 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Demet Akalın koronavirüs nedeniyle kızı Hira’yı okula göndermeme kararı almış; sigortalı, maaşlı bir öğretmen ile anlaştığını açıklamıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken popçu kendini şu sözlerle savundu: “Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım. Açıldığı zaman okula da gidecek, dert etmeyin. Burs verdiğim çocuklar, adam oldu, onlardan bahsedin.”
Bu arada Hira’nın özel hocasının maaşı 1500 lira.
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