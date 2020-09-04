Magazin Demet Akalın kendini savundu: Sanki lordlar okuluna yazdırdım

Demet Akalın kendini savundu: Sanki lordlar okuluna yazdırdım

Magazin

Demet Akalın kendini savundu: Sanki lordlar okuluna yazdırdım

Demet Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira'yı okula göndermek istemediği için eve sigortalı ve maaşlı bir öğretmen tuttuğunu açıklayınca sosyal medyada tepki çekmişti.

04 Eylül 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Demet Akalın koronavirüs nedeniyle kızı Hira’yı okula göndermeme kararı almış; sigortalı, maaşlı bir öğretmen ile anlaştığını açıklamıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken popçu kendini şu sözlerle savundu: “Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım. Açıldığı zaman okula da gidecek, dert etmeyin. Burs verdiğim çocuklar, adam oldu, onlardan bahsedin.

Bu arada Hira’nın özel hocasının maaşı 1500 lira.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Ankara Wuhan olmuş!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
4 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Böcekli ruj sürmeyi bırakın!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi