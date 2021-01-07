Demet Akalın kesenin ağzını açtı

Demet Akalın hayırlı evlat olduğunu bir kez daha kanıtladı. Daha önce annesi Şenay Akalın’a Çeşme’den bir yazlık, Gölcük’ten iki katlı villa kardeşi Emir Çağ Adanur’a yarım milyon değerinde Ford Mustang almıştı. “Her şeyim aileme feda olsun, onlar için çalışıyorum” diyen popçu, yine kesenin ağzını açtı. Annesi Şenay Akalın’a yılbaşı hediyesi olarak 500 bin TL’ye Volkswagen Tiguan marka otomobil aldı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına “Güle güle gez annem” yazdı.