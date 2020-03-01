Demet Akalın: Kimseye zorla vicdan takamıyorsun

Tepki alınca da sayfalarını yoruma kapattılar, ya da mesajları bir bir sildiler. Demet Akalın bu noktada Azerbaycan’dan gelen destek mesajını takipçileriyle paylaştı. Ardından şunları yazdı:

‘Azıcık el insaf’

Biz evde yemek yemeye utanırken, öpüşürken, gezerken story (hikaye) atanlar var. ‘Bugünkü konserimizi iptal ettik’ demeye bile elim varmadı. Bunu meziyetmiş gibi yazmak istemedim. Ne acayip bir dünya hakikaten. Ya birilerinde kalp yok ya da Mehmetçik’in adını çocukken bile duymadılar. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı lütfen. Sizin Paris gezileriniz ya da aşk hayatınız ne yazık ki istemsiz olarak benim keşfetime düşüyor. Azıcık el insaf ya.

Kepenkler indi

Ülke olarak yaşadığımız acının ardından İstanbul’daki bazı mekanlar müşterilerinin rezervasyonlarını iptal edip, kepenk indirdi. Cihangir, Mecidiyeköy, Nişantaşı, Beşiktaş Akaretler, Karaköy, Asmalımescit ve Şişhane’deki ünlü mekanlar kapılarına Türk bayrağı astı.

Ağıt yaptılar

Derya Uluğ ile sevgilisi, müzisyen Asil Gök şehitler için ‘Çocuk’ adlı bir ağıt yaptı.

İşte sözleri:

Nasıl olur Mehmet

Daha küçücüktün evet

Toprak bile ağlarken

Annen nasıl dayansın Mehmet.





Acılı ailenin evine gitti

Yılmaz Morgül de Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya’daki konserlerini iptal ederek İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın acılı ailesini Uğrak Köyü’ndeki evlerinde ziyaret etti.











