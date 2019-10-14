POSTA

Demet Akalın önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Versace tulumuyla salıncak üzerine çıkıp 5 bin kişilik salonun üzerinde uçtu. 2.5 saat boyunca hit şarkılarını söyleyip şov yapan Akalın konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

“Biliyorsunuz asker kızıyım. Ben 2 yaşımdayken babam vefat etmiş. Bu yaptıklarım içten gelen bir şey” dedi.

'ŞAKA ANLAYIŞIMIZ FARKLIYMIŞ'

Demet Akalın son günlerde Hadise ile yaşadığı polemik hakkında da çarpıcı bir açıklama yaptı:

“Hadise ile şaka anlayışımız farklıymış. Oysaki Hande Yener ile ne güzel çarpışıyorduk. İnsan Hande’yi arıyor valla! Hadise ciddiye aldı, ben de sert vurmaya başladım. Oysaki ben hem onun için, hem de Tarkan ve Bengü için gittiğim yatırlarda 'evlatları olsun' diye ne dualar ettim."