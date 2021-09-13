Magazin Demet Akalın: O gün sinirden ellerim titremişti

Demet Akalın: O gün sinirden ellerim titremişti

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Demet Akalın: O gün sinirden ellerim titremişti

Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümüne Demet Akalın'ın kıskançlık itirafı damga vurdu.

13 Eylül 2021, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi. Akalın, gelinlere 'Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur' diye sordu. Gelinlerin yanıt verdiği sırada yaşadığı bir olayı anlatan Akalın, o anları hatırlayınca çileden çıktı!

HATIRLADIKÇA GERİLDİ

Popçu Berkay'ın doğum gününde fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini görünce çok kötü olduğunu söyleyen Akalın, ‘O gün sinirden ellerim titremişti’ dedi. Ünlü sanatçı o anları hatırladıkça gerildi.



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