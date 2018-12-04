Geçen günlerde eski eşi Okan Kurt’la barışan Demet Akalın, KizlarSoruyor tarafından yapılan ankette, '2018 yılının en dobra ünlüsü' seçilmesinin ardından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

'2,5 YAŞINDA BABASIZ KALDIM BEN'

Şarkıcının, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı mesaj şöyle:

"2.5 yaşında babasız kaldım ben. Hayat benim için hep mücadele hep takdir edilme hissiyle geçti. Anneme olan sevgim ona laf gelmesin korkusundan... Hep tetikte geçti ömür… O babasız geçen yıllarda komşu çocukların akşamları eve gelen babaları benim içime, yüreğime hep koca koca oturdu. Şimdi Hira’mı baba sevgisinden mahrum bırakmamak için iki aydır yüzünü bile görmek istemediğim eski eşimden ‘umut’u eksik etmediğim için yemediğim hakaret kalmadı. Hira’nın barışma videosuna kurgu diyen kalpsizler bile oldu. Aynı kalpsizler 2 yaşında Hira namaz kıldığında da kendi yaptırmıştır yazmışlardı. Yazan yazdı, çizen çizdi ama benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar. Bu ödül tam da zamanında tam da 12’den çok iyi geldi."

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