'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 25 Ocak'ta çıkan 'Derdim Olsun' adlı rap-arabesk tarzındaki şarkısı YouTube'da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı.

Demet Akalın, dün akşam sahne aldığı mekanda 'Derdim Olsun'u seslendirdi.

Akalın, sosyal medya hesabından takipçilerine, şarkı yorumunu beğenip beğenmediklerini sordu.

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