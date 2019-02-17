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Demet Akalın, Reynmen'in Derdim Olsun şarkısını seslendirdi

Dün akşam Etiler'deki bir mekanda sahne alan Demet Akalın, Reynmen'in 'Derdim Olsun'u seslendirdi

17 Şubat 2019, Pazar 17:32 Son Güncelleme:
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Demet Akalın, Reynmen'in Derdim Olsun şarkısını seslendirdi

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 25 Ocak'ta çıkan 'Derdim Olsun' adlı rap-arabesk tarzındaki şarkısı YouTube'da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı.

Demet Akalın, dün akşam sahne aldığı mekanda 'Derdim Olsun'u seslendirdi.

Akalın, sosyal medya hesabından takipçilerine, şarkı yorumunu beğenip beğenmediklerini sordu.

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