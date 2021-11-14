Magazin Demet Akalın sahnede giydiği çizmeleriyle dikkat çekti

Demet Akalın sahnede giydiği çizmeleriyle dikkat çekti

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Demet Akalın sahnede giydiği çizmeleriyle dikkat çekti

Demet Akalın, önceki akşam Bostancı’da sevenleriyle buluştu. Eski ve yeni şarkılarını kendisini dinlemeye gelenler için seslendiren Demet Akalın, konser sonrası hayranlarından büyük alkış aldı.

14 Kasım 2021, Pazar 15:32 Son Güncelleme:
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 Bugüne kadar yaptığı şarkılarla her defasında dinlenme ve satış rekorları kıran Demet Akalın dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi sahnesindeydi. Her yıl geleneksel hale getirdiği kış konserleri serisinde Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde hayranlarıyla buluşarak günler öncesinden tükenen biletleriyle rakiplerine bir kez daha fark atan Demet Akalın, performansı ve sürprizleriyle yine unutulmaz bir geceye imza attı.Demet Akalın’ın Bostancı Gösteri Merkezi’ni hınca hınç dolduran İstanbullu müzikseverler için yaptığı ilk sürpriz Tolgahan Dans Okulu öğrencileri ve 2021 Dans Federasyonu Türkiye HipHop Şampiyonaları’nın yaptıkları dans şovları gecenin unutulmaz anları arasına girdi.

DEMET AKALIN SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Dünyaca ünlü bir markanın defile kreasyonundan seçtiği kıyafeti ve çizmeleri ile beğeni toplayan Demet Akalın konserinde dünden bugüne kadar hit olmuş şarkılarını söyledi.

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