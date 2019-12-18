Demet Akalın şarkı için anket yaptı

35’inci yıl

Emrah ilk albümü ‘Ağam Ağam’ı 1984’te çıkarmıştı. O günlerde 13 yaşındaydı. 2000’lerin başından beri oyunculuk ve yönetmenlik yapan Emrah, 2020’de müzik hayatının 35’inci yılını kutlayacak. Şarkıcı, özel bir albüm çıkarmak için düğmeye bastı, yapımcı Bülent Seyhan ile çalışmalara başladı. Albümde yer alacak şarkıcıların ikisi şimdiden belli. Biri; Demet Akalın, diğeri Aleyna Tilki.

Mesaj yağdı

Demet Akalın Instagram’daki 8 milyon 600 bin takipçisine “Bana Emrah’ın hangi şarkısı gider?” diye sordu. Ankete yaklaşık 7 bin 500 kişi katıldı. Mesaj kutusu kilitlendi.

Demet Akalın oy çokluğu ile ‘Unutabilsem’ şarkısını seslendirmeye karar verdi. Aleyna Tilki ise Emrah’ın 1998’de söylediği ‘Belalım Benim’ adlı parçasını yorumlayacak.





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