Demet Akalın: Serenay insan değil

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniği çıkışı objektiflere yansıdı. Akalın, geçtiğimiz günlerde Maldiv tatili fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'ya bu kez iltifatlar yağdırdı.

İşte Demet Akalın'ın o açıklamaları...

"Serenay Sarıkaya insan mı? Serenay insan değil! Onu çok beğeniyorum! Bence ilah yani, Türkiye'de tek."



