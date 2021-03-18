Demet Akalın: Serenay insan değil
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında açıklamalarda bulunan şarkıcı Demet Akalın, "Serenay insan değil" dedi.
18 Mart 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniği çıkışı objektiflere yansıdı. Akalın, geçtiğimiz günlerde Maldiv tatili fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'ya bu kez iltifatlar yağdırdı.
İşte Demet Akalın'ın o açıklamaları...
"Serenay Sarıkaya insan mı? Serenay insan değil! Onu çok beğeniyorum! Bence ilah yani, Türkiye'de tek."
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