Demet Akalın: Sitede devlet okulu olsa oraya göndereceğim
Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile önceki gün Akmerkez’deydi.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 08:27 Son Güncelleme:
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Demet Akalın kızı Hira ile Etiler Akmerkez’deki Serafina Restaurant'tan çıkarken görüntülendi. Muhabirler “Gökhan Özoğuz pandemi nedeniyle kızını okula göndermek istemediğini açıkladı. Sizin planınız nedir?” diye sordu. Akalın “Okula göndermemek olmaz, çünkü mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa oraya vereceğim” cevabını verdi.
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