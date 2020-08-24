Demet Akalın: Sitede devlet okulu olsa oraya göndereceğim

Demet Akalın kızı Hira ile Etiler Akmerkez’deki Serafina Restaurant'tan çıkarken görüntülendi. Muhabirler “Gökhan Özoğuz pandemi nedeniyle kızını okula göndermek istemediğini açıkladı. Sizin planınız nedir?” diye sordu. Akalın “Okula göndermemek olmaz, çünkü mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa oraya vereceğim” cevabını verdi.











