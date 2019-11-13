Zorlu PSM’de çekilen program sonrası gazetecilerin beklediğini gören Burcu Esmersoy, ayaküstü soruları yanıtladı.

'Hadi anam hadi'

Burcu Esmersoy, Demet Akalın’ı Instagram’da takip etmeyi bırakınca ünlü şarkıcı, “Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor. Kendi hayatınıza bakın hadi anam hadi” diye açıklama yapmıştı.

'Hiçbir olay yok, o bana değildir'

Burcu Esmersoy muhabirlerin olayla ilgili sorularını “Hiçbir olay yok, o bana değildir” diye yanıtladı.

Ne olmuştu?

Burcu Esmersoy, daha önce verdiği bir röportajda Instagram hakkında “Instagram benim için çok eğlenceli bir yer. Az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri de ayıp olmasın diye takipteyim. Ama onları sessize alıyorum” demişti.

Bu sözlerin ardından da Demet Akalın’ı Instagram hesabından takipten çıkardı. Bunu fark eden Demet Akalın da sinirlenmiş ve “Benim üzerimden prim yapmayın” diyerek Burcu Esmersoy’u hedef almıştı.

Yazışmasını gösterdi

Demet Akalın, Burcu Esmersoy’la yazışmasını da sosyal medyadan paylaşarak, kızgınlığı belli etti.

'Ben denek miyim?'

Burcu Esmersoy’a kendisini takip etmeyi neden bıraktığını sorunca “Bir şey deniyoruz hesap düzeninde” yanıtını alan Demet Akalın, ünlü sunucuya “Beni takip etme. Saçma deneylere de alet etme beni” diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın, kızgınlığını sosyal medyada bir takipçisine yazdığı mesajda da dile getirdi:

“Takipten çıkabilir herkes birbirini, sıkıntı yok! ‘Bir şey deniyoruz’a takıldım. Denek miyim ben ya da niye bende deniyor? Hayatımda hiç bu kadar saçma bir şey duymadım.”





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