Yeni programınız hayırlı olsun. Heyecanlı mısınız?

Teşekkür ederim. Heyecanlıyım, bir o kadar da yorucu çünkü yaz konserleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdilik bu tempo keyifli.

Programda gelin ve kayınvalidelerle haşır neşir olacaksınız. Tahammül işi! Sabırlı biri misiniz?

Sabırlıyımdır. Dinlerim, gözlemlerim, kelimeleri takip ederim… İşin keyifli kısmı bu. İşin içine yeni yeni giriyorum. Çekimlerde keyif aldım. Biraz daha zaman geçince nasıl bir yorumda bulunurum hep beraber göreceğiz.

KAYNANAMLA İLİŞKİM SAYGI ÇERÇEVESİNDE İLERLİYOR

Gelelim size; siz nasıl bir gelinsiniz ve nasıl bir kayınvalideye sahipsiziniz?

Bizim gelin-kaynana ilişkimiz çok grift olmamakla beraber saygı çerçevesinde gidiyor. Sıkıntımız yok.

‘Gelinlere göre kaynana, kaynanalara göre gelinler çekilmezdir’ önyargısı vardır. Siz ne düşünüyorsunuz?

Aile kurumuna saygı göstermek lazım. Senin için kıymetli bir insanın en değerli varlığı, onu hayata getiren insandır. Beni bilen bilir, benim için anneler çok kutsaldır. Her aile içinde fikir ayrılıkları olabilir ama bunu uzatmamak lazım.

BEN TRİBÜNLERE OYNAMAM İÇİM NEYSE DIŞIM DA ODUR

Yıllardır kadınlar size bayılıyor. Kadınların kadınlarla anlaşması zordur. O bağı nasıl kurdunuz?

Ben dün neysem bugün de oyum. Tek söyleyebileceğim, samimiyet. Ben tribünlere oynamam. İçim neyse dışıma da yansıyan odur. Bu da karşı tarafa geçiyor. Herkesle aynı şeylere seviniyorum, aynı şeylere üzülüyorum. Ben de bir ananın bir babanın evladıyım. Kimseden bir farkım yok. Tek farkım; göz önünde olmak.

ÇOK ÜZGÜNÜM GÖZÜMDEN AKAN YAŞIN HADDİ HESABI YOK

Pandemi, orman yangınları, seller… Felaketler yakamızı bırakmıyor. Tüm bu olanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok üzgünüm. Gözümden akan yaşın haddi hesabı yok. İçim parçalanıyor. Dilimde bildiğim tüm dualar… Bir an önce bu yaşananlar geçip gitsin. Hepsi çok arka arkaya geldi. Yüzümüzdeki gülümseme kayboldu. Her gün başka bir şeye uyanıyoruz. Ama birlik olarak beraber olarak her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum ben. Her yaşanan kötü şeyin ardından bir aydınlık geldiğine inanırım.

Pandemi sürecinde hayat neredeyse dondu. Olan müzik ve sanata oldu. Peki süreç Demet Akalın’ı nasıl etkiledi?

Herkesin kendine göre bütçesi var. Senin nasıl bir aylık ihtiyacın varsa ben de öyle. Çalışmayınca işler durunca maddi olarak akışında duruyor. Diyorum ya herkesin bütçesi kendine göre. Allah’ım herkese güç kuvvet versin. Maddi kısmı en büyüğü ama birde içsel. Evlere kapandık. Çocuklar okula gidemedi arkadaşlarıyla görüşemedi. Hijyen kurallarına uymak maske ile yaşamak hastalıktan korunmak. Sevdiklerine sarılamamak. Kendini korumayı geç sevdiklerini korumak için çaba harcamak. Annemi görmeye gidemedim düşün.

EVDE NEYSEM SOKAKTA DA OYUM

Ekrandan gördüğümüz Demet’le evdeki Demet arasında çok fark var mı?

Sanmıyorum. Evde neysem sokakta da arkadaşlarımın yanında da oyum ben. Evde de saçımı toplar makyajsız dolaşım. Sokağa çıktığımda da saçlarım toplu, makyajsızım. Sadece sokakta kameralara çok konuşmayı sevmiyorum. O ekrana yansıyan durum beni ben gibi göstermiyor olabilir.

Karamsar mısınız yoksa hep iyimser mi?

İyimserimdir. Hep pozitif düşünürüm. İster istemez bazen karamsarlığa kapılıyorum ama hemen kendimi motive etmeye çalışıyorum. Bir kızım bir ailem var, onlar için iyi olmam gerektiğini biliyorum.

‘ANNE, EVİNİ YAPTIRDIĞIMIZ TEYZENİN EVİNE BEN NE ALAYIM?’

Pandemi sürecinde Hira’yla neredeyse hiç kopmadınız. Bu süreçte Hira, annesine mi düşkün oldu babasına mı?

Hira, çok bilinçli bir çocuk. Tabii bu süreçte daha da yakınlaştık. Eskiden babayla uyuyordu, şimdi beraber uyuyoruz. Bir an önce okulların açılmasını bekliyoruz. Dün akşam “Anne, evini yaptırdığımız teyzenin evine ben ne alayım” dedi uykuya dalmadan.

KLAVYE KAHRAMANLARININ YAZDIKLARINA TAKILMIYORUM

Hira için sigortalı özel öğretmen tutup okulu eve getireceğinize dair haber sosyal medyayı epey sallamıştı. Bazıları “Parası var hava atıyor” eleştirilerine ne dersiniz?

Bir tane kızım var. Kime, neyin hesabını vereceğim? Kim için çalışıyorum ben? Kızım için… Onun iyi bir geleceği olsun diye… Klavye kahramanlarının yazdıklarına takılmıyorum. Eğer takılırsam da cevabını veriyorum.

Sosyal medyadaki imla hatalarınız epey konuşuluyor. Bunu bilinçli mi yapıyorsunuz?

O an aklıma ne gelirse sosyal medyaya yazıyorum. Yolda oluyorum ya da bir şey konuşuyor oluyorum ve hızlıca yazıyorum. Nasıl yazdığıma bakmıyorum bile. Orası benim iletişim alanım. Son yaşadıklarımızdan sonra bir kez daha anladım ki sosyal medyayı çok iyi kullanıyorum ve faydaya dönüştürebiliyorum. Benim için önemli olan bu. Kim ne yazmış ne çizmiş çok umurumda değil. Verilmesi gereken bir cevap olursa çat çat söylüyorum.

Sizce erkek şiddetinin temelinde ne var? Neden önüne geçilemiyor?

Erkek şiddeti yasasını bekliyoruz. Sürekli sosyal medyadan yazıyorum. Umarım bir an önce en ağır cezalı yasaklar çıkar. Bir anne ve bir kadın olarak beklentim o.

MATEMATİĞİ OLMAYAN ŞARKILAR YAPIYORUM POP MÜZİKTE HALKIN SESİYİM

Pop müziğindeki yerinizi nasıl oldu da bu kadar sağlamlaştırabildiniz?

Halk ne yaşıyorsa ben onu dile getiriyorum. Pop müzikte halkın sesiyim. Matematiği olmayan şarkılar yapıyorum. Yeni jenerasyona ben bile yetişemiyorum. Valla her gün yeni bir ses, yeni bir şarkı çıkıyor. Mümkün olduğunca destek oluyorum ama havaya girenler olmuyor değil. Adını unuttuklarımız listesine ekleniyorlar.

ALEYNA’NIN DÜNYA STAR’I OLMASINI BEKLİYORUM

Klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki'ye 'şaklaban' göndermesi yaptığınız söylendi.

Öyle bir şey demedim. Aleyna’nın dünya star’ı olmasını bekliyorum.

DÜŞMANIM DA MUHAKKAK EKMEĞİMİ YEMİŞTİR

“Zirvede rüzgar sert eser” derler. Sizde durum ne?

Dostum da çok arkadaşım da… Düşmanım da muhakkak iyiliğim dokunmuştur, ekmeğimi yemiştir. Allah’a havale ederim.

İKİ KİŞİYİ HAYATIM BOYUNCA AFFETMEYECEĞİM

Hiç affedemeyeceğiniz insanlar var mı?

Evet… İki kişiyi hayatım boyunca affetmeyeceğim, isimleri bende kalsın.

HANDE YENER’LE REKABETTE ADIMIZI TARİHE YAZDIRDIK

Sizce rakibiniz var mı?

Sevgili Hande Yener’le rekabette tarihe adımızı yazdık. Şimdi sadece bir olmak ve birbirimize iyi gelmekle uğraşıyoruz. Bakmayın Hande’nin cool durduğuna içinde bir samimiyet dağı yatıyor.

HİRA KARDEŞ İSTEMİYOR

Bir çocuğunuz daha olsun ister miydiniz, hiç düşünmediniz mi?

İkinci çocuk istemiyoruz. Hira, kardeş istemiyor.

Neden hiç yaşlanmıyorsunuz, güzellik sırrınız ne?

Güzellik sırrım yok valla, öyle acayip bir gayretim de yok. Çalıştığım klinik sağ olsun, makineler ve cilt bakımıyla şu an idare ediyoruz.

DÜZENLİ BOTOKS DIŞINDA ESTETİĞİM YOK

Estetikle aranız nasıl?

Düzenli botoks dışında estetiğim yok ama yıllara meydan okumak için yapılacak ne varsa ileride yatıracağım.