Demet Akalın stil analizi

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Demet Akalın, sadece sahne kıyafetlerine değil, sokakta, havalimanında hatta evde giydiği kıyafetlere bile binlerce lira harcamaktan geri durmuyor.

Marka takıntısıyla ön plana çıkan Demet Akalın'ın üzerinde her zaman Gucci ve Versace gibi modanın önde gelen markalarını görmek mümkün. Ancak Akalın'ın, dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giymesi, eleştirilere maruz kalmasına sebep oluyor. Zira Akalın, kıyafetlerini kombinlemekte başarısız.

Bu kadar markayı bir arada giyinen Demet Akalın'ı son zamanlarda şık görmek neredeyse imkansız hale geldi.

Demet Akalın'ın birkaç kombinine göz atalım:

Bu fotoğrafta Akalın'ın taktığı Hermes marka çanta 30 bin lira.

Zara’da 229 liraya satılan bir etek giyen Demet Akalın’ın kombinini tamamlayan Versace sweatshirt’ün fiyatı ise 8 bin 200 lira. Fendi marka gözlüğü de 1400 lira.

Rengarenk Demet

Örneğin, saç tokasının bile Gucci marka olduğu Akalın'ın, birbirinden alakasız parçaları birleştirdiği bu kombininin toplam fiyatı 120 bin lira.

Çorabı bile marka

Demet Akalın, çoraplarını bile marka giyiyor. Daha önce Jennifer Lopez ve Rihanna'nın üzerinde gördüğümüz Gucci marka çorapları Demet Akalın'da günlük bir kıyafetin altına giymişti. Bu çorapların fiyatı ise 980 euro, yani yaklaşık 5 bin lira.

35 bin liralık çizme'ye YSL elbise

Demet Akalın'ın Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlı 35 bin TL'lik çizmesini yine YSL marka parlak bir elbiseyle tamamlamıştı. Adeta disko topuna dönüşen Demet Akalın'ın bu kombini de beğenilmeyenler arasına girdi.

Abartıdan asla geri durmayan Demet Akalın, bu kıyafetine bir de devasa küpe ve kolye eklemişti.

Konser öncesi marka arayışı

Konserlerinde de kıyafet olarak kendini tekrarlamayı sevmediğini belirten Demet Akalın, özellikle büyük konserler öncesinde dev markalarla iletişime geçiyor ve provalar sonucu beğendiği kıyafetleri sahnede giyiyor.

İşte Demet Akalın'ın Bostancı konserinde giydiği Versace marka tulum ve ayakkabılar.

Bu kez ters köşe

Ancak Selin Ciğerci'nin düğününe katılan Akalın, uzun bir aradan sonra herkesin beğenisini kazanan bir tarzla karşımıza çıktı.

Tek taraftan toplanmış su dalgası saçları, siyah, parlak ve kibar yırtmaçlı bir elbiseyle karşımıza çıkan Demet Akalın, zarafeti ile göz doldurdu. Akalın bu kez, aksesuarları da abartmadı ve kolyesinin taşlarıyla uyumlu bir çanta taktı.



