Demet Akalın, tam kapanma sonra ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuşan Demet Akalın, tam kapanmayı evde geçirdiğini ifade etti. Demet Akalın, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, “Tatil falan yok. Konserlerim var. Konser için Amerika’ya gideceğim” açıklamasında bulundu. Akalın, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı turuna devam etti.

Ünlü şarkıcının tam kapanma döneminde kilo aldığı da gözlendi. Akalın'ın bu halini görenler, "Tam kapanma Demet'e yaramamış" yorumunda bulundu.