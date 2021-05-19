Magazin Demet Akalın, tam kapanma sonra ilk kez görüntülendi

Demet Akalın, tam kapanma sonra ilk kez görüntülendi

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Demet Akalın, tam kapanma sonra ilk kez görüntülendi

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda barıştığı dostu Esra Balamir ile Nişantaşı'daydı. Tam kapanma sonrası ilk kez görüntülenen Akalın'ın fazla kiloları dikkat çekti

19 Mayıs 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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Snob Magazin'in haberine göre; Kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuşan Demet Akalın, tam kapanmayı evde geçirdiğini ifade etti.  Demet Akalın, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, “Tatil falan yok. Konserlerim var. Konser için Amerika’ya gideceğim” açıklamasında bulundu. Akalın, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı turuna devam etti.

Ünlü şarkıcının tam kapanma döneminde kilo aldığı da gözlendi. Akalın'ın bu halini görenler, "Tam kapanma Demet'e yaramamış" yorumunda bulundu.

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