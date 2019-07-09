Demet Akalın tek taşıyla meydan okudu

Sosyal medyanın yeni akımı 'şişe kapağı açma' (bottle cap challenge) modasına Demet Akalın da uydu.

12 karatlık tek taşı ile şişe kapağının açan Akalın, paylaşımını Instagram hesabından paylaşarak şarkıcı Simge Sağın'a meydan okuduğunu belirtti.

1 MİLYON LİRALIK TEK TAŞ

Akalın'ın 12 karatlık tek taşının fiyatı 1 milyon lira.

Simge Sağın'ın bu meydan okumaya nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

(Simge Sağın)



