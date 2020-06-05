Magazin Demet Akalın: Tutuyorum kendimi

Demet Akalın: Tutuyorum kendimi

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Demet Akalın: Tutuyorum kendimi

Demet Akalın'dan ünlülerin marka ve lüks takıntısını eleştiren Gülben Ergen'e mesaj var! Ali KESER / POSTA

05 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Demet Akalın arkadaşı Deha Bilimlier’in 37. yaş gününü Arnavutköy’deki Atlas Balık’ta kutladı. Çıkışta ‘marka’ üzerine polemiğe girdiği Gülben Ergen’e yeni bir mesaj iletti. Fendi eşarbı ve Louis Vuitton ceketini gösterip “Gülben Hanım için taktım bu şeyleri. Evet ben bir markayım. Şimdi bir şeyler diyeceğim, ama tutuyorum kendimi” dedi.

“Beyonce ölsün o zaman

Ergen ünlülerin marka ve lüks takıntısını şu sözlerle eleştirmişti: “Kendiniz marka olduğunuza inandıktan sonra üstüne ayrıca bir de marka giymeniz gerekmez.” Demet Akalın ise “Beyonce ölsün o zaman” diye karşılık vermişti.

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