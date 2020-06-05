Demet Akalın: Tutuyorum kendimi

Demet Akalın arkadaşı Deha Bilimlier’in 37. yaş gününü Arnavutköy’deki Atlas Balık’ta kutladı. Çıkışta ‘marka’ üzerine polemiğe girdiği Gülben Ergen’e yeni bir mesaj iletti. Fendi eşarbı ve Louis Vuitton ceketini gösterip “Gülben Hanım için taktım bu şeyleri. Evet ben bir markayım. Şimdi bir şeyler diyeceğim, ama tutuyorum kendimi” dedi.

“Beyonce ölsün o zaman”

Ergen ünlülerin marka ve lüks takıntısını şu sözlerle eleştirmişti: “Kendiniz marka olduğunuza inandıktan sonra üstüne ayrıca bir de marka giymeniz gerekmez.” Demet Akalın ise “Beyonce ölsün o zaman” diye karşılık vermişti.