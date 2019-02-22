Demet Akalın ve Alişan canlı yayında gözyaşları içinde barıştı!

Demet Akalın ile Alişan'ın arasından su sızmazdı. Ama 2012'de dostluk bitti. Büyük bir kavga ettiler.

Alişan, Demet Akalın'a ''Sen şeytansın. Allah ıslah etsin. Sakın bir daha karşıma çıkma'' diye tweet atmıştı.

Demet Akalın da ''Gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim'' karşılığını vermişti.

Devreye Demet Akalın'ın 2012'de evlendiği Okan Kurt girince olay daha da büyümüştü.

6 YILLIK KÜSLÜK BİTTİ

6 yıl önce birbirine küsen ve sosyal medyada dahil birbirlerini engelleyen Demet Akalın ve Alişan bugün canlı yayında gözyaşları içinde barıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2 Sayfa' programının sunucuları, Alişan'ın bebeğinin doğum videosunu beğenen Demet ile Alişan arasındaki küslüğü bitirmek için harekete geçti.

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Sunucular, Demet ve Alişan'ı telefonla arayarak 6 yıl sonra ilk kez konuşturdu. Birbirlerinin seslerini duyan Demet ve Alişan, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

DEMET AKALIN: BURAK'IN GÖZÜNDEKİ YAŞA KURBAN OLURUM

Demet Akalın "Hira'nın doğumuna gelseydin bu küslük 2 yıl sürecekti... Ben doğuma girerken kayınpederime 'Alişan gelirse ne olur içeri al' dedim. Çocuğum doğduktan sonra başka bir boyuta geçtim. Ara ara röportajlarımda ona sinyal çakıyordum. Burak o kadar güzel bir bebek ki onun gözündeki yaşa kurban olurum" dedi.

ALİŞAN: DEMET İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM

Alişan ise "Hira'nın doğumuna gidip gelmek arasında çok gittim geldim. Olaylar çok sıcaktı. Şu an böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat baş başa görüşmek istiyorum" dedi.