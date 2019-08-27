Demet Akalın ve Hande Yener aynı sahneyi paylaşacak

Aslında Demet Akalın ve Hande Yener iyi arkadaştı. Kavga ettikleri dönemde Hande Yener Sinan Akçıl'la birlikteydi. Eşi Okan Kurt'la Sinan Akçıl'ın oynadığı bir bilardo maçını Akçıl'ın kaybetmesi üzerine sosyal medya üzerinden Demet Akalın "İnşallah aşkta kazanırsın" yazdı. Bunun üzerine Hande, "Ben bunda bir iyi niyet görmüyorum" dedi. İki arkadaş arasındaki kavga böyle başladı.

Daha sonra Hande Demet'in bebeğine Instagram'dan kaka emojisi gönderdi. Demet de Hande'ye senin yıldızın söndü artık imasında konser listesini yolladı. Ve daha neler neler...

Bütün skandallara rağmen ikili geçen aylarda barışmıştı.

'ARTIK OLGUNLAŞTIK'

Dün akşam da konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Demet Akalın ile bir projede buluşacaklarını söyledi:

''Demet Akalın ile yıllardır sevenlerimizi çok üzdük.Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık. Bu küslük son buldu. Yakında büyük bir projede birlikte olacağız. Aynı sahneyi paylaşacağız.''



