Magazin Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!

Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!

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Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!

Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

29 Aralık 2020, Salı 14:44 Son Güncelleme:
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Kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan güzel şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

Akalın'ın önümüzdeki şubat ayında 7 yaşına girecek kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Akalın alışverişini tamamladı.

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'Fazla olmamış mı Demet Hanım'

Anne-kızın büyük ilgi gören fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren fotoğraflara '7 yaş için bebek arabası fazla olmamış mı Demet Hanım' yorumları yapıldı.

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