Kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan güzel şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

Akalın'ın önümüzdeki şubat ayında 7 yaşına girecek kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Akalın alışverişini tamamladı.

'Fazla olmamış mı Demet Hanım'

Anne-kızın büyük ilgi gören fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren fotoğraflara '7 yaş için bebek arabası fazla olmamış mı Demet Hanım' yorumları yapıldı.







