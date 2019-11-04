Demet Akalın sekiz yıl önce 3 Kasım’da Okan Kurt ile tanışmış, çift bir yıl sonra nikah masasına oturmuştu.

2014 yılında Hira’yı kucağına alan Demet Akalın, 2018 yılının Eylül ayında evliliğini sonlandırmıştı.

Evlilik bitti aşk devam ediyor

Okan Kurt’un iş hayatında yaşadığı sıkıntılar ailesine yansıyınca Demet Akalın sürpriz bir kararla boşanma davası açmıştı. Jet hızıyla boşanan çiftin ayrılığı 2 ay sürmüştü.

Yeniden evlenmeyi düşünmeyen ikili birlikteliklerine sevgili olarak devam etme kararı almıştı.

Dün tanışmalarının 8. yılını kutlayan çift bir parti verdi. Partiye başta Seda Sayan, Alişan, Hakan Altun ve Aleyna Tilki olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Geceden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.





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