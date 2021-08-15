Magazin Demet Akalın yangında evini kaybeden teyzeye verdiği sözü tuttu

Demet Akalın yangında evini kaybeden teyzeye verdiği sözü tuttu

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Demet Akalın yangında evini kaybeden teyzeye verdiği sözü tuttu

Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu bulmak için harekete geçmişti. Fatma teyzeyi bulan şarkıcı, verdiği sözü tuttu. Akalın, Öksüzoğlu için yaptırdığı evin son halini paylaştı.

15 Ağustos 2021, Pazar 14:40 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı.

FATMA TEYZEYİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ 

Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuyan Fatma Öksüzoğlu bulmak için harekete geçmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden..." ifadelerini kullanmıştı.

EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI 

Bir çocuk annesi Akalın, Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.

DERNEK KURACAK 

Afet bölgelerine yardım için elini taşın altına koyan ünlü isim, en yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirtmiş ve "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuşmuştu.

'KAMYONUMUZ YOLA ÇIKACAK' DEMİŞTİ

Yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer vermişti.

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