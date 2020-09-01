Magazin Demet Akalın yine çok konuşulacak

Demet Akalın yine çok konuşulacak

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Demet Akalın yine çok konuşulacak

Demet Akalın Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı. Akalın'ın giydiği çizmeler ise dikkatlerden kaçmadı.

01 Eylül 2020, Salı 19:26 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman giydiği farklı çizmelerle dikkat çeken Demet Akalın'ın çizmelerinin fiyatları çok konuşulmuştu. Akalın'ın, haftalar öncesinden ayırttığı Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü satın aldığı çizmenin fiyatı 8 bin Euro (33 bin TL) idi.

Yeni çizmeler!

Ünlü sanatçı Instagram hesabından, Isabel marant marka 12.450 TL’lik çizmeleriyle yeni fotoğraflarını paylaştı.

Pop yıldızları arasında en pahalı çizmeyi Demet Akalın'ın giydiği biliniyor.

7 bin liralık hediye

Demet Akalın 2017 yılında, sahnede giydiği 7 bin liralık çizmelerini konser sonunda, doğum günü olan bir hayranına hediye etmişti.

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