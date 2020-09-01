Demet Akalın yine çok konuşulacak

Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman giydiği farklı çizmelerle dikkat çeken Demet Akalın'ın çizmelerinin fiyatları çok konuşulmuştu. Akalın'ın, haftalar öncesinden ayırttığı Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü satın aldığı çizmenin fiyatı 8 bin Euro (33 bin TL) idi.

Yeni çizmeler!

Ünlü sanatçı Instagram hesabından, Isabel marant marka 12.450 TL’lik çizmeleriyle yeni fotoğraflarını paylaştı.

Pop yıldızları arasında en pahalı çizmeyi Demet Akalın'ın giydiği biliniyor.

7 bin liralık hediye

Demet Akalın 2017 yılında, sahnede giydiği 7 bin liralık çizmelerini konser sonunda, doğum günü olan bir hayranına hediye etmişti.



