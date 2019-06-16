Ailesiyle Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın, kahvaltı için gittiği mekânda 300 TL ödeyince sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

"Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı..."

Bu haberi de okudular İvana Sert gelen hesabı görünce gözlerine inanamadı!



