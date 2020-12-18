Demet Akalın, 19 yıl boyunca Demet Şener’i ağır bir dille eleştirmişti. Ancak sunduğu sabah programında önceki gün şaşırtıcı bir çıkış yaptı. Demet Şener’e zeytin dalı uzattı. Program konuğu Günel Zeynelova’ya “Demet Şener’e benzemişsin, güzel kadındır o” dedi. Sosyal medyada Akalın’a şu soru soruldu: “Neyin peşindesin Demet?”

Olayın geçmişi

İbrahim Kutluay 2001’de, evliliğin eşiğinden döndüğü Demet Akalın’dan ayrılmış, sonrasında Demet Şener ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2005’te evlenmişti. Kalbi kırılan Demet Akalın yıllarca suçladığı Demet Şener için demediğini bırakmamıştı. Demet Şener ise İbrahim Kutluay’dan geçen yıl boşanıp Cenk Küpeli ile evlenmişti.