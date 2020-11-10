Magazin Demet Akalın'a sosyal medyadan mesaj yağdı: Reklam panosu gibisiniz

Demet Akalın'a sosyal medyadan mesaj yağdı: Reklam panosu gibisiniz

Magazin

Demet Akalın'a sosyal medyadan mesaj yağdı: Reklam panosu gibisiniz

Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile Vadistanbul’daydı.

10 Kasım 2020, Salı 09:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hep birlikte Versace logolu kıyafetler giymeleri sosyal medyada “Ailece reklam panosu gibi olmuşsunuz” yorumlarına neden oldu.

Toplam 47 bin 300 TL

Pop yıldızının üzerindeki tişört 3.200 TL, etek 14.000 TL, ceket 22.000 TL, botları ise 1.200 TL’ydi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Hira’nın elbisesi 2.500 TL, botları 700 TL’ydi.

Okan Kurt’un tişörtü ise 3.700 TL. Demet Akalın ve ailesinin tarzının toplam bedeli 47.300 TL’yi bulmuştu.


İlgili Haberler
Demet Akalın paylaştı: Küçükken de ikonmuşum!Demet Akalın gençlik aşısı kurbanı oldu


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Asya "Sadakatsiz"liğe kanat çırptı
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Tam bir kriz ve yönetimiyle; Şevval Şahin
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülçin Ergül: Hepsi grubu için bir belgesel fikri var