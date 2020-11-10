Demet Akalın'a sosyal medyadan mesaj yağdı: Reklam panosu gibisiniz
Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile Vadistanbul’daydı.
10 Kasım 2020, Salı 09:58 Son Güncelleme:
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Hep birlikte Versace logolu kıyafetler giymeleri sosyal medyada “Ailece reklam panosu gibi olmuşsunuz” yorumlarına neden oldu.
Toplam 47 bin 300 TL
Pop yıldızının üzerindeki tişört 3.200 TL, etek 14.000 TL, ceket 22.000 TL, botları ise 1.200 TL’ydi.
Hira’nın elbisesi 2.500 TL, botları 700 TL’ydi.
Okan Kurt’un tişörtü ise 3.700 TL. Demet Akalın ve ailesinin tarzının toplam bedeli 47.300 TL’yi bulmuştu.
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