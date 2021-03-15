Magazin Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: 'Dünya starı olacağım' diyordu...

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: 'Dünya starı olacağım' diyordu...

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Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: 'Dünya starı olacağım' diyordu...

Geçtiğimiz günlerde İngilizce şarkısı Retrograde'i piyasaya süren Aleyna Tilki'ye Demet Akalın'dan ağır sözler...

15 Mart 2021, Pazartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, şarkısını yayınlamadan önce "Dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyerek sitem etmişti. Demet Akalın, bu sabah sunuculuğunu üstlendiği programda genç şarkıcıya sert sözlerle yüklendi.

'DÜNYA STARI OLACAĞIM' DEDİ ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR

Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini." dedi.

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